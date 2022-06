Beim nach der zweijährigen Corona-Pause wieder stattfindenden Krämerbrückenfest zieht das New Orleans-Festival in diesem Jahr von der Stadtmitte auf den Petersberg. Auch in der Barfüßerkirche und dem Brühler Garten wird es Veranstaltungen geben. Laut dem Erfurter Kulturdirektor Tobias Knoblich soll das Fest entzerrt werden und wieder stärker in der Altstadt stattfinden. Es sollen nicht mehr ganz so riesige Aktionen im Mittelpunkt stehen.

Das ausführliche Programm zum Erfurter Krämerbrücken-Fest lesen Sie hier. Außerdem finden Sie hier Parkmöglichkeiten, die Orte der Erste Hilfe-Stände sind:

Im gesamten mittelalterlichen Stadtkern werden Gaukler, Händler und Artisten zu sehen sein. Dabei wie immer Till Eulenspiegel, der einst Erfurter Professoren vorgaukelte, einem Esel das Lesen beigebracht zu haben. Er eröffnet das Krämerbrückenfest mit derben Späßen. Der Start zum Krämerbrücken-Festival vor dem Theater "die Schotte" ist Freitag um 18 Uhr, wobei Till Eulenspiegel sich dieses Mal wohl in die Welterbe-Bewerbung einschalten will.

Till Eulenspiegel eröffnet traditionell das Altstadtfest vor dem Theater "die Schotte" (Archivbild). Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Auf der Krämerbrücke sind zahlreiche Stände aufgebaut. Dazu zeigt die Hochseilartisten-Familie "Geschwister Weisheit" in der Kreuzgasse am Freitag, dem 17. Juni, von 19:00 bis 19:30 Uhr sowie am Sonntag, dem 19. Juni, von 14:00 bis 14:30 Uhr sowie von 16:30 bis 17:00 Uhr ihr Können und die beiden Erfurter Künstler Susanna Hanna und Kai Siegel zeigen bei "Trans/t/on" farbgewaltige Kunstinstallationen auf und über der Krämerbrücke.



So haben die Geschäfte auf der Brücke geöffnet:



Freitag und Sonnabend: 10:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag: 12:00 bis 18:00 Uhr

Auf der Krämerbrücke werden wieder die Geschäfte öffnen (Archivbild). Bildrechte: dpa

Auf dem Mittelaltermarkt zeigen sich Händler, Ritter, Gaukler, ein Zauberer und ein Jongleur. Das Programm auf dem Rathaus-Parkplatz:

Freitag gibt es dieses Programm:



19:00 Uhr: Knud Seckel, Spielmann und Minnesänger

19:30 Uhr: Ritterbund

20:00 Uhr: Jongleur Kelvin Kalvus

20:30 Uhr: Spilwut, Musik aus dem Mittelalter

21:00 Uhr: Zauberer Yandaal

22:00 Uhr: Tavernenspiel.

Das Programm am Samstag:



11:30 Uhr: Vorstellung Ritterbund

12:00 Uhr: Knud Seckel, Spielmann und Minnesänger

12:30 Uhr: Yandaal, Zauberer und Magier

13:30 Uhr: Spilwut, Musik aus dem Mittelalter

14:30 Uhr: Kelvin Kalvus mit Kontaktjonglage

15:00 Uhr: Vorstellung Ritterbund

15:30 Uhr: Yandaal Zauberer und Magier

16:00 Uhr: Knud Seckel Spielmann und Minnesänger

17:00 Uhr: Modenschau Ritterbund

18:00 Uhr: Spilwut, Musik aus dem Mittelalter

19:00 Uhr: Yandaal, Zauberer und Magier

20:00 Uhr: Knud Seckel, Spielmann und Minnesänger

21:00 Uhr: Feuershow

22:00 Uhr: Spilwut, Musik aus dem Mittelalter

Das Programm am Sonntag:



11:00 Uhr: Ritterbund

12:00 Uhr: Knud Seckel, Spielmann und Minnesänger

13:00 Uhr: Yandaal, Zauberer und Magier

13:30 Uhr: Vorstellung Ritterbund

14:00 Uhr: Spilwut Musik aus dem Mittelalter

15:00 Uhr: Modenschau mit Ritterbund

16:00 Uhr: Kelvin Kalvus mit Kontaktjonglage

17:00 Uhr: Tavernenspiel

Bei Strandbar und Streetfood treffen drei Erfurter Künstlerkollektive aufeinander. Dazu gibt es am Sonnabend und am Sonntag eine offene Bühne für die Kulturszene:

Das Freitagsprogramm findet von 18:00 bis 22.30 Uhr statt mit MBP, Kimbo, DJ Seagel Silver, Tørek, Dissy und Savvy.

Am Sonnabend gibt es eine Open Stage für die Kulturszene von 11:00 bis 17:00 Uhr. Ab 18:00 Uhr bis 20:15 Uhr spielt "Immer am Ende b2b Hans Dampf". In den Abend geht es erst mit Thor Rixon (live) und danach mit Noctua.

Sonntag gibt es in der Barfüßerruine wieder eine offene Bühne von 11:00 bis 14:00 Uhr. Dann startet ein moderiertes Poetry Slam mitsamt der Slamband "anundfürsich".

Die Erfurter DJ-Kultur hat sich am Wenigemarkt versammelt

Am Freitag:



18:00 bis 19:30 Uhr: StützMasterFlash & CosmoCoralle

19:30 bis 21:00 Uhr: Lady Hasselhoff

21:00 bis 23:00 Uhr: Catherine Santana & Hagen Kleemann

Am Sonnabend treten auf:



11:00 bis 13:00 Uhr: DJ Stibbe

13:00 bis 15:00 Uhr: Boardwalk Theater

15:00 bis 16:30 Uhr: T-Dog

16:30 bis 18:30 Uhr: Anakusis

18:30 bis 20:00 Uhr: Ludow

20:00 bis 21:30 Uhr: Johannes Slow

21:30 bis 23:00 Uhr: TraumRaum All-In

Für den Sonntag:

11:00 bis 13:00 Uhr: Disco Amore

13:00 bis 15:00 Uhr: Foamy

15:00 bis 16:30 Uhr: Gundi_man & Frau Käfer

16:30 bis 18:00 Uhr: DJ Beathova

Dieses Straßentheater wird am Fischmarkt geboten:



Am Sonnabend tritt das "Boardwalk Theater" von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr und noch einmal von 16:00 bis 18:00 Uhr auf und zeigt Comedy-Artistik, Hula Hoop und Jonglage, Einrad-Artistik und Wortakrobatik. Von 18:00 Uhr bis 21:30 Uhr folgt das "Rolling Stadttheater" mit einer Erfurt-Edition und verspricht einen Miniatur-Theatertanker und eine Theaterspielzeit im Schnelldurchlauf.



Sonntag ist von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr Straßenmusik zu erleben.

Auf dem Fischmarkt wird Hula Hoop und Jonglage, Einrad-Artistik und Wortakrobatik angeboten. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Freitag:

18:00 bis 19:30 Uhr: Folk-Pop aus den Niederlanden mit "The Magic Mumble Jumble"

20:00 bis 21:30 Uhr: Rock- und Popklassiker mit der Erfurter Band "Acoustica"

21:30 bis 23:00 Uhr: Reggae-Liveshow mit "Jamaram" mit Ska, Latin, Pop und Balkanbeats

Sonnabend:

11:00 bis 11:30 Uhr: Grammy-Gewinner Janis Dreilich Band (Jazz, Blues, Rock)

12:00 bis 12:45 Uhr: Die Erfurter Songwriterin Joyce November & Band

13:15 bis 14:00 Uhr: deutschsprachiger Pop-Rock mit Das Neuwerk

14:30 bis 15:15 Uhr: Kowsky Eagle and the Men (Folk-Pop-Rock)

15:45 bis 16:30 Uhr: Deutsch-Pop mit Toni

17:00 bis 17:45 Uhr: Albert N'sanda feat. Nina Nyembwe (Neo Magazin Royale)

18:30 bis 19:30 Uhr: Alin Coen & Tramp Cats Bigband (Lyrischer Gesang)

20:00 bis 21:30 Uhr: deutsch-britische Popmusikerin Alice Merton

22:00 bis 23.30 Uhr: Mighty Oaks (Folk-Pop)

23:45 bis 0:00 Uhr: LaserPyro-Show

Sonntag mit Live-Show "Kika kommt zu dir"



11:00 bis 12:30 Uhr: KiKA Show mit Singa, Kikaninchen und Bernd das Brot

13:00 bis 13:45 Uhr: Rona Erfurter Singer-Songwriterin ("Dein Song")

14:00 bis 15:30 Uhr: KiKA Show mit Singa, Kikaninchen und Bernd das Brot

16:15 bis 17:00 Uhr: Erfurter Liedermacher Krambehr’s Klan

17.15 bis 18:00 Uhr: Erfurter Blues mit Jürgen Kerth

Auf dem Domplatz treten die "Mighty Oaks" als Headliner auf. Danach startet eine Laser-Pyro-Show. Am Sonntag gibt es eine Show des Kika (Archivbild). Bildrechte: imago images / Future Image

Die Toggo-Tour macht Station auf dem Erfurter Theaterplatz am Sonnabend und am Sonntag von 11:00 bis 18:00 Uhr. Dabei gibt es Musik-Acts, wie Rahel oder Selina Mour. Bekannte TV-Charaktere schauen außerdem vorbei. Dazu gibt es es jede Menge Aktionen zum Mitmachen, wie einen Parcours, einen Bungee Run auf einer Luftkissen-Rennbahn. Dazu laden viele Toggo-Charaktere vor Ort ein.

Als neuer Ort beim Krämerbrückenfest findet auf dem Petersberg das New Orleans Music Festival am Sonntag statt sowie als neues Format das Hello Jewish Music Festival

Freitag:

19:00 bis 20:00 Uhr: Zydeco Annie + Swamp Cats (ein Rendezvous mit New Orleans)

20:30 bis 21:30 Uhr: Botticelli Baby (Jazz trifft Punk)

22:00 bis 23:00 Uhr: Lauren Henderson Allstars (Internationaler Jazz)

Samstag:

11:00 bis 11:45 Uhr: Erfurter Jazzband New Orleans Festival Homeband

12:00 bis 12:45 Uhr: Jin Jim (Modern Jazz und Rock mit Folk und Hip-Hop)

13:00 bis 13:45 Uhr: Lluis Coloma (BoogieWoogie aus Spanien)

14:00 bis 14:45 Uhr: Lauren Henderson (Jazzsängerin aus New York City)

15:00 bis 15:45 Uhr: Jin Jim (Modern Jazz und Rock mit Folk und Hip-Hop)

16:00 bis 16.45 Uhr: Erfurter Jazzband New Orleans Festival Homeband

17:00 bis 17:45 Uhr: Lluis Coloma (BoogieWoogie aus Spanien)

18:00 bis 18:45 Uhr: Jin Jim (Modern Jazz und Rock mit Folk und Hip-Hop)

19:00 bis 19:45 Uhr: Erfurter Jazzband New Orleans Festival Homeband

20:00 bis 21:30 Uhr: Brenda Boykin & Jan Juley Trio (New Orleans Jazz aus Kalifornien)

21:45 bis 23:00 Uhr: Lauren Henderson Allstars (internationaler Jazz)

Sonntag: Jewish Music Festival

11:00 bis 12:00 Uhr: Nerly Big Band aus Erfurt

12.15 bis 13:00 Uhr: Anna Margolina Band (Jazz, Swing & Yiddish)

13.15 bis 14:00 Uhr: Judelman's Klezmer Kompanye (Jewish roots)

14:20 bis 15:05 Uhr: Dr. Donner Brass Band (Brass)

15:25 bis 16:25 Uhr: Projekt Alte Steine - Neue Töne (HipHop, Klezmer, Reggae)

16:45 bis 17:30 Uhr: Yael Badash & Baladino (Mediterranean)

17:45 bis 18:45 Uhr: Bernewitz Trio (Jazz-Pop & Jewish Lyrics)

19:10 bis 21:00 Uhr: noch unbekannt

An verschiedenen Orten finden zum Krämerbrückenfest kleinere Konzerte statt:

Das Picknick-Konzert findet im Brühler Garten als Creme Brühlee Spezial außer der Reihe am Freitagabend statt. Picknickdecke nicht vergessen.



18:00 bis 19:00 Uhr: Erfurter Kneipenchor

20:00 bis 21:30 Uhr: Kea & The Rain (Folk und Americana)

Im Cafè Nerly spielt Freitag von 18:00 bis 21:00 Uhr die Crazys Big Band.

Die Engelsburg lädt zu verschiedenen Veranstaltungen im Biergarten ein:



Freitag:

17:30 bis 18:30 Uhr: Crepe Sucette

18:30 bis 20:00 Uhr: Carnival Kid

ab 20:00 Uhr: Bube



Sonnabend:

17:30 bis 19:30 Uhr: Myths a Thistle

19:30 bis 21:00 Uhr: Tropikel Ltd.

ab 21:00 Uhr: Future Base

Im Hof der Musikschule in der Turniergasse gibt es ein Programm der Musikschule am Freitag von 20:00 bis 22:00 Uhr.

KulturQuartier Schauspielhaus in der Hopfengasse 3: Die kleine Parkanlage am ehemaligen Schauspielhaus lädt zum SongSlam am Freitag von 20:00 bis 22:00 Uhr ein.



Am Sonntag ist ein Familien-Spezial von 14:00 bis 18:00 Uhr geplant.

Aus über 100 Bewerbungen wurden auch die 19 Kunstwerke für die Open-Air-Galerie "Look up" ausgesucht. Um die Werke von Erfurter Künstlerinnen und Künstlern auf dem Krämerbrückenfest sichtbar zu machen, werden sie in luftiger Höhe von der Langen Brücke bis zur Kettenstraße präsentiert.

So kommen Sie von auswärts am besten zum Fest:



Mit dem Auto wird empfohlen, die kostenfreien P+R-Parkplätze zu nutzen:



P+R Grubenstraße: Stadtbahn 5 > Halt Anger

P+R Zoopark: Stadtbahn 5 > Halt Anger

P+R Europaplatz: Stadtb. 3 > Halt Domplatz oder Fischmarkt – Stadtbahn 1 > Halt Anger

P+R Hauptfriedhof: Stadtbahn 4 > Halt Anger

P+R Messe: Stadtbahn 2 > Halt Fischmarkt oder Domplatz

P+R Thüringenhalle: Stadtbahn 1 > Halt Anger

P+R Urbicher Kreuz: Stadtbahn 3 > Halt Fischmarkt oder Domplatz

P+R Marcel-Breuer-Ring: Stadtbahn 4 > Halt Anger

Mit dem Zug



Vom Hauptbahnhof fahren die Stadtlinien 2, 3 und 6 zum Halt Fischmarkt oder Domplatz und die Linien 1 und 5 bis zum Anger

Abstellplätze für Reisebusse



Gothaer Straße, von Einmündung Brühler Hohlweg bis Einfahrt Busplätze Ega

Busparkplatz Wartburgstraße

Nach Angaben der Stadt Erfurt wurde über die gesperrten Straßen noch nicht endgültig entschieden, da sich die Verwaltung dazu noch "intensiv abstimmt".