Am Rande des Krämerbrückenfests in Erfurt ist es in der Nacht zu Samstag zu Schlägereien gekommen. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, waren am späten Freitagabend unter anderem in der Bahnhofstraße zwei Gruppen aneinandergeraten. Nach einem heftigen Wortwechsel schlugen etwa 20 junge Leute im Alter zwischen 16 und 22 Jahren aufeinander ein.