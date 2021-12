Die Geschichte des krebskranken Finn aus Erfurt hat am dritten Adventswochenende für viel Mitgefühl und große Spendenbereitschaft gesorgt.

Beim Publikumsservice des MDR gingen nach dem Bericht unzählige Anfragen ein, wie der Familie auch finanziell geholfen werden könne. Ein Spendenkonto gibt es aktuell noch nicht. Mutter Stefanie Matthies sagte, finanzielle Hilfe werde nötig, wenn Finn nicht wie geplant ab Herbst in die Krippe gehen könne.

Die Mutter erklärte, sie sei "überrascht über so viel Zuspruch, Anteilnahme und Hilfsbereitschaft teils fremder Menschen" und habe "nicht gedacht, dass der Bericht so große Wellen schlägt." Sie sprach von einem "kleinen Licht der Hoffnung".

Teils erreichten die Familie Ideen, dass Fahrten zum Krankenhaus organisiert werden könnten, welche Vereine unterstützen könnten, dass zum Beispiel das Spenden von Arbeitsstunden in anderen Fällen schon geholfen habe. "Nach dem Bericht war ich fast nur am Handy und muss mich nun wieder meinem Kleinen widmen", so Stefanie Matthies.