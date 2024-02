"Bodycheck gegen Krebs - du hast es in der Hand"

Mit dem Projekt "Bodycheck gegen Krebs - du hast es in der Hand" will die Thüringischen Krebsgesellschaft Jugendliche, ihre Eltern und alle Interessierten über Krebs und Krebsvorsorge informieren. Ziel ist außerdem, sie für dafür zu sensibilisieren, wie wichtig Selbstuntersuchung von Brust, Hoden und Haut sind. Dafür bietet die Krebsgesellschaft auch Anleitungen speziell für Jugendliche an. Außerdem stellt sie Informationsmaterialien, Anleitungskarten und eine eigene Website mit jugendgerechten Aufklärungsfilmen zur Verfügung. Geplant ist außerdem ein sogenannter Check-up-Koffer mit Informationsmaterialien und Tastmodellen von Brust und Hoden, die Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler im Unterricht nutzen können.

Bildrechte: MDR/Danielle Haupt

Das Besondere an diesem Projekt: Die Materialien werden mit den Jugendlichen entwickelt und evaluiert. So will die Krebsgesellschaft sicherstellen, dass die Kampagne selbst und deren Inhalte für die Zielgruppe verständlich und ansprechend gestaltet sind. Eine solche Vorgehensweise für eine Krebspräventionskampagne für Jugendliche ist nach Angaben der Krebsgesellschaft deutschlandweit bisher einzigartig. Das Thüringer Gesundheitsministerium fördere die innovative und partizipative Krebspräventionskampagne für insgesamt vier Jahre.

Bildrechte: MDR/Danielle Haupt

Krebsprävention und Körperbewusstsein

Die Thüringische Krebsgesellschaft hat anlässlich des Weltkrebstages 100 Schülerinnen und Schüler aus Erfurter Schulen vorab zum "Bodycheck Aktiv Parcours" in einen Trampolinpark nach Erfurt eingeladen. Wegen der Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr haben es aber nur 83 von ihnen zum Bodycheck geschafft.

An insgesamt acht Stationen konnten die Jugendlichen etwas über die Krankheit und ihre Anzeichen erfahren. Es ging um Krebs, Krebsvorsorge und die Selbstuntersuchung von Brust, Hoden und Haut. Nach der Einweisung in den Trampolinpark gab es eine offizielle Eröffnung durch das Team der Thüringischen Krebsgesellschaft. Danach ging es an die Stationen. In kleinen Gruppen haben die Schülerinnen und Schüler an jeder Station zuerst einen kurzen Input bekommen und dann bei einem Spiel das Neugelernte vertieft. Sie durften ihr Wissen beispielsweise bei einer Variante des Spiels "1, 2 oder 3" testen oder als Zellen des Immunsystems vermeintliche Krebszellen aus einem Meer aus Schaumstoffwürfeln aussortieren.

Bildrechte: MDR/Danielle Haupt

In einem geschützten Raum lernten die Jugendlichen, worauf sie bei der Selbstuntersuchung von Brust, Hoden und Haut achten müssen. An einer anderen Station sollten die Schülerinnen und Schüler spielerisch entscheiden, was gut und was schlecht für ihren Körper ist. Diese Station hat den Jugendlichen besonders viel Spaß gemacht. Zum Abschluss konnten sie neben vielen neuen Eindrücken auch Projektmaterialien und eine kleine Überraschung mit nach Hause nehmen.

Die Jugendlichen hatten an diesem Tag nicht nur eine Menge Spaß, sondern haben dazu auch noch viel gelernt, zum Beispiel welche Krebsarten es gibt und wie man diese frühzeitig erkennen kann. Sie hatten kaum bis gar keine Berührungsängste mit den Themen Krebs oder Körperbewusstsein. Die Schülerinnen und Schüler sind froh, am "Bodycheck Aktiv Parcours" teilgenommen zu haben. Denn mit dem Thema Krebsprävention fühlen sich viele von ihnen alleingelassen. Deshalb wünschen sie sich auch mehr solcher Angebote.

Bildrechte: MDR/Danielle Haupt

