Kriegsfolgen Diskussion am Montag in Erfurt: Zeitenwende-Tour der Münchner Sicherheitskonferenz

Hauptinhalt

Der russische Überfall auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende in der Geschichte Europas. Der Krieg wirft Fragen auf und schürt Ängste. Er verändert nicht nur die Außenpolitik, sondern das Leben jedes Einzelnen. Wie reagieren die Thüringer darauf? Darüber wird am Montag in Erfurt diskutiert.