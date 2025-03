Stadtverwaltung: Konstruierter Verdacht

Es sind Vorbehalte, welche die Stadt Erfurt so nicht gelten lässt. Susette Schubert steht für ein Interview mit MDR KULTUR nicht zur Verfügung. Eine Stadtsprecherin erklärt jedoch zum privaten Engagement bei "Frauenheldinnen", die Türen der Gleichstellungsbeauftragten ständen allen Theaterbeschäftigten offen, anderes zu behaupten, stelle eine Vorverurteilung dar. Und weswegen aufgrund Schuberts persönlicher Beziehung mit der Rechtsamtsleiterin das Vertrauen abgesprochen werden solle, erschließe sich nicht und erscheine konstruiert.

Da ist überhaupt kein Vertrauen da aufgrund dieser Beziehung. Mitarbeitende Theater Erfurt über Susette Schubert

Kein Vertrauen mehr in neuen Oberbürgermeister Andreas Horn

Die Kritik an der Gleichstellungsbeauftragten ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Insgesamt, so erzählt eine am Theater beschäftigte Person, sei sie mittlerweile "völlig desillusioniert", was eine weitere Aufklärung des Theaterskandals angehe. Drei Gutachten seien im Auftrag der Stadtverwaltung mittlerweile erstellt worden, hunderttausende Euro dafür bezahlt worden: "Und dennoch ist keines dieser Gutachten näher der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Nicht einmal uns, im Kreis des Theaters."

Ziel dieser Vorwürfe ist Erfurts neuer Oberbürgermeister Andreas Horn (CDU). Während er im Wahlkampf eine "moralische Aufarbeitung" des Skandals gefordert hatte, gerade auch im Hinblick auf die geschasste Gleichstellungsbeauftragte Mary-Ellen Witzmann, scheint das Theater mittlerweile nicht mehr sehr weit oben auf seiner Agenda zu stehen. Ein Aussprachetermin am Theater, so monieren die Beschäftigten, habe bislang nicht stattgefunden.

Erfurter Werkausschuss hat als Kontrollgremium versagt

So hätte Horn dringend die Kontrollstrukturen des Theaters verändern müssen, die unter dem langjährigen Intendanten Montavon so kläglich versagt hätten. Das sei bislang nicht geschehen: "Der Werkausschuss ist unserer Perspektive nach nicht in der Lage, das Theater angemessen zu kontrollieren", heißt es aus dem Theater. Alle kommunalen Eigenbetriebe würden von denselben Stadträten beaufsichtigt, das sei viel zu viel. "Außerdem ist auch der Theaterbeigeordnete Teil des Werkausschusses – er kontrolliert sich also quasi selbst, da er ja auch Vorgesetzter der Theaterleitung ist." Das ginge einfach nicht. Was es stattdessen endlich brauche, sei eine Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Kontrollgremium.

Was ist der Werkausschuss des Theaters Erfurt? Der Werkausschuss ist ein Kontrollgremium des Theaters Erfurt. Er besteht aus Mitgliedern des Stadtrats. Aktueller Vorsitzender ist Stefan Schade von der Fraktion der SPD und Piraten.

Forderungen nicht umsetzbar

Für solche Strukturveränderungen sieht der neue Theaterbeigeordnete Steffen Linnert jedoch keinen Spielraum. Man habe als Kommune wenig Möglichkeiten, da anders ranzugehen. Transformiere man das Theater etwa vom kommunalen Eigenbetrieb hin zu einer GmbH, komme der Aufsichtsrat viel seltener zu Treffen zu zusammen. Dies sei auch nicht hilfreich.

