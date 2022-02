Aus den Reihen der Opposition ist wegen verschobener Prozesse erneut scharfe Kritik an Thüringens Justizminister Dirk Adams (Grüne) laut geworden. "Wie lächerlich muss sich unsere Justiz hier in Thüringen noch machen lassen?", fragte der CDU-Abgeordnete Stefan Schard am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde zu dem Thema im Landtag.