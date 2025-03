In einem mutmaßlich millionenschweren Betrugsverfahren um Kryptowährungen ist am Landgericht Erfurt Anklage erhoben worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Erfurt MDR Investigativ. Nach ihren Angaben wird vier Beschuldigten gewerbs- und bandenmäßiger Betrug in knapp 8.200 Fällen vorgeworfen. Weiter heißt es von der Staatsanwaltschaft, dass "hinsichtlich der angeschuldigten Personen zum Schutz der jeweiligen Persönlichkeitsrechte keine Angaben gemacht werden". Es gelte die bestehende Unschuldsvermutung.

Vier von sechs Beschuldigte in Untersuchungshaft

Im Juni vergangenen Jahres durchsuchten die Staatsanwaltschaft Erfurt und das Landeskriminalamt Wohn- und Geschäftsräume in Thüringen und vier weiteren Bundesländern. Zudem gab es Razzien in der Schweiz, Österreich, Litauen, Lichtenstein und Tschechien. Dabei wurden sechs Beschuldigte festgenommen, von denen noch vier in Untersuchungshaft sitzen. Gegen sie wurde jetzt Anklage erhoben. Die Verfahren gegen die restlichen Tatverdächtigen wurden abgetrennt.

Nach MDR-Informationen wird den vier Angeklagten zur Last gelegt, ein vermeintlich renditenstarkes Anlegermodell vertrieben zu haben. Dabei geht es unter anderem um die Investition in die Verpachtung von Automaten zum Tausch von Kryptowährung. Die Anklage geht davon aus, dass die mutmaßlichen Täter mit einer Rendite von zum Teil 200 Prozent in nur drei Jahren geworben haben. Den Ermittlern zufolge ist ein solches Gewinnversprechen aber nicht einzuhalten gewesen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind 127 Millionen Euro in das mutmaßlich betrügerische System geflossen.