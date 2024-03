Auf einer Weide im Erfurter Ortsteil Mittelhausen sind am Wochenende vier Kühe vergiftet worden. Laut Polizei fand der 28-jährige Halter die Tiere am Sonntagnachmittag in einem ungewöhnlich schlechten Gesundheitszustand. Eine trächtige Kuh musste anschließend von einem Tierarzt eingeschläfert werden.