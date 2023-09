Ort des Gedenkens und Erinnerns in Erfurt

Komplett und monothematisch widmet sich die Erfurter Galerie Waidspeicher dieses Mal einem Kunstwerk – "Klagegedicht", im Original "Elegy" (2020), der US-amerikanischen Künstlerin Talya Feldman. Kurator Philipp Schreiner wusste sofort, dass man für diese besondere Arbeit einen Raum schaffen muss. "Das ist generell als Ort des Gedenkens und als Ort des Erinnerns gedacht", sagte er MDR KULTUR. Deswegen sei auch das gesamte Obergeschoss für die Arbeit so konzipiert worden, "um dem Thema und der Arbeit und den Gefühlen, die damit verbunden sind und vielleicht auch durch diese Arbeit evoziert werden, so viel wie möglich Raum zu bieten." In ihrer Videoinstallation "Klagegedicht" geht es Talya Feldman nicht nur um den Anschlag in Halle. Bildrechte: Talya Feldman

Raum aus Tanz, Musik und Lyrik

Einen Raum wollte auch Talya Feldman mit ihrem Kunstwerk schaffen. Nicht einmal ein Jahr nach dem Anschlag, als der Prozess im Juli 2020 gegen den Rechtsextremisten beginnt, beginnt auch sie die Arbeit an "Elegy". Ihre Kunst greife vor allem in den Momenten, "wenn Sprache unsere Gefühle nicht mehr abbilden kann”, erklärt die 33-Jährige. "Wie schaffen wir einen Raum, in dem all das gehört, gesehen und übersetzt werden kann?”.

Sie hat diesen Raum in einem Dreiklang gefunden zwischen expressivem Tanz in der Tradition US-amerikanischer Choreografen wie Merce Cunningham und Martha Graham, melancholischer, monotoner Musik und dem Gedicht aus Zitaten.

Kunst über Anfeindungen

Dabei ging es ihr nicht nur um den Anschlag in Halle. "Elegy" entsteht zu Beginn der Corona-Pandemie, in einer Zeit, in der George Floyd getötet wird und sich weltweit Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt erheben.

Eine Frage, die ich mir bei meiner Arbeit stelle, ist: Wie können wir individuelle Erfahrungen mit kollektiven oder globalen Erfahrungen verknüpfen? Wie können wir Grenzen und Sprachen überwinden? Talya Feldman, Medienkünstlerin

In ihrer Videoarbeit hat sie deshalb Verse von drei verschiedenen Menschen aus anderen Teilen der Welt einlesen lassen: ein Mann aus dem Nahen Osten, ein Schwarzer US-Amerikaner und eine Brasilianerin. "Sie alle haben ihre Art der Diskriminierung und Gewalt erfahren", erklärt die Künstlerin. "Und indem sie den Text lesen, bringen sie ihre eigenen Erfahrungen mit ein in die Worte der Überlebenden aus Halle." Talya Feldmans Kunst greift vor allem in den Momenten der Sprachlosigkeit. Bildrechte: Talya Feldman

Ohnmacht, Wut und Stärke

"Es hat trotz allem eine gewisse Schönheit", betont Kurator Philipp Schreiner und fügt an: "Aber es ist eben eine bittersüße Schönheit, die Melancholie in sich trägt und trotzdem aber ganz viel Kraft."