Nach Kritik an der Arbeit der Erfurter Kulturdirektion will Oberbürgermeister Andreas Horn (CDU) die Abteilung umbauen. Künftig werde es eine Doppelspitze geben, sagte er MDR THÜRINGEN. Der umstrittene Kulturdirektor Christian Horn bleibt im Amt und soll sich weiter um die Museen und Kultureinrichtungen kümmern .

Der Oberbürgermeister räumte ein, in den vergangenen Monaten sei einiges nicht rund gelaufen. Unter anderem war das Volksfest Altstadtfrühling von einem externen Veranstalter organisiert worden statt von der Stadtverwaltung. Grund war nach Stadtangaben der hohe Krankenstand in der Abteilung. Solche Feste sollen künftig möglichst wieder in Eigenregie der Stadt veranstaltet werden.