Eines davon beschäftigte sich mit dem Digitalen Kuratieren – ein Bereich, den Werner auch in Erfurt voran treiben will. Ideen, die sie in Mainz in Zusammenarbeit mit dem Städel Museum in Frankfurt entwickelt habe, wolle sie auch in Erfurt in die Tat umsetzen. "Das ist ein wichtiges Vorhaben, dafür müssen bestimmte technische Voraussetzungen geschaffen werden."