Ab Mai 2025 wird die Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Elke Anna Werner die Erfurter Kunstmuseen leiten. Das hat die Stadt am Freitag bekanntgegeben. Derzeit arbeitet sie demnach als Kuratorin sowie als Professorin für Kunstgeschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Mit ihrer fachlichen Kompetenz und ihrer Vernetzung in der Kunst- und Museumsszene bringe sie beste Voraussetzungen für das neue Amt mit, so Lars Bredemeier, Erfurts Beigeordneter für Stadtentwicklung, Kultur und Welterbe. Kulturdirektor Christian Horn hofft, mit der Neubesetzung die vier Häuser der Kunstmuseen "weiter zu stärken". Dazu zählen das Angermuseum, die Kunsthalle, die Galerie Waidspeicher und das Schloss Molsdorf.