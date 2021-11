Die Anwohnerbeschwerden über Lärm in den Erfurter Parks haben sich in den vergangenen Jahren gehäuft. (Symbolbild)

Die Anwohnerbeschwerden über Lärm in den Erfurter Parks haben sich in den vergangenen Jahren gehäuft. (Symbolbild)

Die Anwohnerbeschwerden über Lärm in den Erfurter Parks haben sich in den vergangenen Jahren gehäuft. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

In den letzten drei Jahren sei die Zahl der Beschwerden von Parkanwohnern wegen Ruhestörungen gestiegen, so der Dezernent. Die CDU sieht nun die Fraktionen von Rot-Rot-Grün in der Pflicht, Lösungen zu präsentieren. Nach 22 Uhr müsse die Nachtruhe der Anwohner in den Fokus rücken, sagte die CDU-Sicherheitspolitikerin Kristina Vogel. Noch trete man bei dem Thema auf der Stelle.