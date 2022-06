Im Erfurter Stadtgebiet ist eine Großzahl der Nadelbäume von Läusen befallen. Das Umwelt- und Naturschutzamt und die Baumkommission erreichten in den letzten Wochen dutzende Anträge, die Bäume fällen zu dürfen, heißt es aus dem Rathaus. Die meisten dieser Anträge würden jedoch abgelehnt. Erst, wenn sich der Baum nach einem Jahr nicht erholt hat oder kaum noch Nadeln hat, lohne sich ein Fällantrag.

In den meisten Fällen sei der Läusebefall für die Bäume kein Problem. Die Bäume würden sich in den Folgejahren erholen. Das zeigte laut Stadt der letzte Massenbefall im Jahr 2015. Hauptverursacher ist aktuell die Sitkafichtenlaus oder Fichtenröhrenlaus (Liosomaphis abietinum), die derzeit in großer Zahl vor allem Blaufichten im Stadtgebiet befällt.