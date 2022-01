Die Landesforstanstalt hat am Donnerstag hochwertige Hölzer versteigert. Demnach kommen in Willrode bei Erfurt wertvolle Baumstämme unter den Hammer, die unter anderem in der Möbelindustrie und bei der Herstellung von Weinfässern benötigt werden. Angeboten wurde Holz von 16 verschiedenen Laub- und Nadelholzarten.

Die Nachfrage nach Holz, nicht nur für die Bauwirtschaft, war im vergangenen Jahr deutlich gestiegen - und damit auch die Preise. Die Versteigerung der Landesforstanstalt findet traditionell im Winter statt. Erwartet werden nach Angaben von Thüringenforst Bieter aus Deutschland, aber auch dem Ausland.

Holz ist ein gefragter Rohstoff. Bildrechte: MDR/Jürgen Kolarzik

Einnahmen fließen in Waldumbau

Bei der traditionellen Winter-Holzauktion sind Einnahmen von mehr als einer halben Million Euro erzielt worden. Der Betrag von rund 550 000 Euro gehe sowohl an den staatlichen Forst als auch an private und kommunale Waldbesitzer, sagte ein Sprecher der Landesforstanstalt am Donnerstag auf Anfrage.

Lediglich 0,1 Prozent des Gesamteinschlages gingen laut Thüringenforst in die Wertholzversteigerung. Sie habe eine große forstwirtschaftliche Bedeutung, erklärte Forststaatssekretär Torsten Weil in einer Mitteilung. Die erzielten Gewinne würden von der Forstwirtschaft und privaten Waldbesitzern vielfach in Projekte zum Waldumbau investiert. Es gehe darum, viele verschiedene heimische Baumarten anzupflanzen.