Die Landeszentrale für politische Bildung hat eine neue Leiterin. Die Wissenschaftlerin Franziska Wittau hat am Montag offiziell ihr neues Amt angetreten, teilte die Staatskanzlei in Erfurt mit.

Die gebürtige Thüringerin hatte in Jena Sozialkunde, Wirtschaftslehre und Recht auf Lehramt studiert und war zuletzt an der Universität Bielefeld an der Fakultät für Soziologie tätig.