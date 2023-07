In Untersuchungshaft sitzt der 34-Jährige trotzdem. Er wird in Handschellen in den Verhandlungssaal geführt, sein Gesicht verbirgt er hinter einem Aktenordner. Weil der Bundesgerichtshof das Urteil komplett aufgehoben hatte, wird die Anklage noch einmal vorgelesen. Sie beschreibt massive Übergriffe auf ein damals vierjähriges Mädchen. So soll der Angeklagten dem Kind büschelweise Haare ausgerissen haben, so massiv, dass die Kopfschwarte verletzt wurde. Der Körper wies überall Quetschungen und Hämatome auf, drei Rippenwirbel waren gebrochen, der Intimbereich verletzt.