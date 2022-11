Die Brüder Martin und Christian U. waren bestens vernetzt. Wenn die hoch spezialisierten LKA-Ermittler zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (OK) Recht haben, hatten die beiden Männer nahezu in allen großen kriminellen Geschäften ihre Finger im Spiel.

So sollen sie und ihre Kumpanen nicht nur das rechtsextreme Drogenkartell der " Turonen " mit Rauschgift versorgt haben, auch kooperierten sie mit der sogenannten Armenischen Mafia in Erfurt . Immer wieder tauchten die Brüder bei den Ermittlungen auf - nur selten fanden sich belastbare Beweise für die Schwarzmarktgeschäfte.

Die drei Mitangeklagten waren - so die Anklage der Staatsanwaltschaft Gera - vor allem für die Lagerung und den Transport der Drogen verantwortlich. Einer von ihnen - Michael W. - arbeitete offiziell in einem Pflegeheim, ein anderer - Christian B. - war Zeitsoldat der Bundeswehr in Thüringen. Der dritte - Dominik W. - hat offenbar eine beachtliche Milieu-Karriere hinter sich: als Neonazi im Umfeld der Erfurter NPD, als Mitglied der "Garde 81", dem Unterstützerclub der Erfurter "Hells Angels", bis hin zu mutmaßlichen Handlangern in einem Drogennetzwerk.