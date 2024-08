Nach Kinderpornografie-Vorwürfen gegen einen Landtagsabgeordneten der Thüringer Linken hat sich der betroffene Politiker nach Angaben der Partei nun selbst zu Wort gemeldet. In einer schriftlichen Mitteilung habe er am Mittwoch bekannt gegeben, alle Ämter in der Partei und alle Wahlkampfaktivitäten ruhen zu lassen.