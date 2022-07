Der Thüringer Landtag will in den kommenden Monaten Energie sparen. Dafür soll im Sommer die Kühlung und im Winter die Heizung gedrosselt werden, teilte eine Sprecherin des Landtags am Montag mit. Im Plenarsaal solle etwa die bei heißen Außentemperaturen die Klimaanlage so geschaltet werden, dass weitere Energie beim Kühlen eingespart werden könne.