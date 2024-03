Die Juristenausbildung in Thüringen soll erweitert werden. Dazu hat der Landtag Vorschläge von Rot-Rot-Grün und der CDU diskutiert, zusätzlich zum Diplom und Staatsexamen einen weiteren Studienabschluss - einen Jura-Bachelor - einzuführen.

Der Abschluss soll dann möglich werden, wenn die Studierenden alle Voraussetzungen für das erste Staatsexamen erworben haben. Bislang stehen diejenigen, die das Jura-Studium vor dem ersten Staatsexamen abbrechen oder wiederholt an der entscheidenden Prüfung scheitern, ohne Abschluss da. Das ist auch dann der Fall, wenn bis zu diesem Zeitpunkt erfolgreich Studien- und Prüfungsleistungen erbracht wurden.

Der Landtag verwies die Gesetzentwürfe der CDU und von Rot-Rot-Grün zur weiteren Beratung in den Justizausschuss des Parlaments. Justizministerin Doreen Denstädt (Grüne) appellierte an die Abgeordneten, die Reform dort gründlich zu behandeln. Der Ausschuss-Verweisung stimmte auch die AfD zu, deren Abgeordneter Stefan Möller sich in der Debatte gegen den Bachelor ausgesprochen hatte.