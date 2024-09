Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Landespolitik Erste Landtagssitzung unterbrochen: CDU ruft Verfassungsgericht an

26. September 2024, 16:54 Uhr

Eigentlich ist die erste Landtagssitzung eher Routine - das Parlament wählt den Präsidenten. Nicht so in Thüringen. Die Sitzung wird zum politischen Tauziehen. Sie wird vier Mal unterbrochen und am Ende verschoben. Die CDU wirft dem Alterspräsidenten der AfD mehrfachen Verfassungsbruch vor.