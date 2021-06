Landtags-Innenausschuss Bodycams für Thüringer Polizei weiter umstritten

Die Thüringer CDU drängt weiter auf den Einsatz von sogenannten Bodycams bei der Landespolizei. Grüne und FDP dagegen sehen auch nach der Anhörung zum CDU-Gesetzentwurf im Landtags-Innenausschuss noch Beratungsbedarf. Bodycams sind Mini-Kameras, die Beamte an ihren Uniformen tragen können. In einigen Bundesländern sind sie bereits im Einsatz, in Thüringen nicht.