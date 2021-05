In Erfurt hat eine Firma 200 nicht mehr benötigte Laptops an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschenkt. Damit sollen deren Kinder beim Online-Unterricht unterstützt werden. Das Unternehmen Modis ITO übergab die Geräte kostenlos, lediglich die anfallenden Steuern mussten übernommen werden.

Der digitale Unterricht während des Corona-Shutdown brachte viele Schulen an ihre technischen Grenzen. Nun müssen Landkreise, Städte und freie Träger für ihre Schulen die technische Ausstattung planen, um an die Fördergelder des Digitalpakts zu kommen. Jeder Unterrichtsraum muss mit schnellem Breitbandinternet versorgt werden, per Netzwerkkabel und drahtlosem WLAN. Nur so können Schüler und Lehrer Tablets und Notebooks jederzeit nutzen.