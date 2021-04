Denn die Ciborius-Gruppe - 2006 von Andreas Ciborius in Gera gegründet und seit 2011 in Berlin ansässig - braucht Aufmerksamkeit für ihren Spot: Das Unternehmen mit 100 Standorten bundesweit und 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern will mit dem Laufroboter einen Markt erschließen, des es nach Aussage von Thilo Leuthner, Geschäftsführer der Frankfurter Ciborius-Tochter Security & Service Solutions, in Deutschland, vermutlich sogar in Europa noch nicht gibt: Autonome Roboter im Wach- und Objektschutz einsetzen.

Zwar erinnert ein Spot in Singapur über einen aufmontierten Lautsprecher Parkbesucher an die Corona-Abstandsregeln, und in der Schweiz hat ein Eisenbahnbau-Unternehmen gleich zwei Spots fürs Vermessen und die Inventur auf Gleisbaustellen eingestellt. Aber ein Spot als Wachhund-Ersatz, der Streife läuft - mit diesem Ansatz ist Ciborius bisher offenbar der erste in der Branche.