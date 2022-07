Viele Lehrer und Lehrerinnen in Thüringen sind nach Ansicht des Philologenverbands am Limit. Verbandsvorsitzende Heike Schimke sagte, im zu Ende gehenden Schuljahr sei die Zahl der Langzeiterkrankten und Überlasteten noch einmal stark gestiegen.

Als Grund nannte sie die hohen Erwartungen an die Schulen und die Pädagogen. So hätten in diesem Schuljahr Pandemierückstände aufgeholt, Prüfungen trotz enormer Unterrichtsausfälle abgesichert und der stark gestiegene Beratungsbedarf von Schülern und Eltern abgedeckt werden müssen.