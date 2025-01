In der Umfrage schilderten die Betroffenen unter anderem Vorfälle, bei denen Brillen zertreten, die Lehrer ins Gesicht geschlagen oder mit Gegenständen beworfen worden sind. Laut Verband scheitern die Pädagogen oft an der Uneinsichtigkeit der Kinder und Jugendlichen, aber auch der der Eltern. Diese würden sich oft direkt per Nachricht oder in Klassenchats beleidigend über die Lehrpersonen äußern.