Er kritisierte das Verhalten der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht bei der von ihr erwogenen Gründung einer eigenen Partei: "Gründe Deine Partei, aber dann mache es jetzt", so Ramelow, der im kommenden Jahr erneut als Spitzenkandidat der Linken in die Landtagswahl gehen will. "Wir gehen in den Wahlkampf in schwierigen Zeiten."