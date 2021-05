Prozess in Erfurt Nach Messerattacke auf Ex-Freundin: Ehemaliger Polizist zu langer Haftstrafe verurteilt

An die Tat könne er sich nicht erinnern - so die Aussage eines ehemaligen Polizisten, den das Landgericht Erfurt am Donnerstag zu einer langen Freiheitsstrafe verurteilt hat. Die Richter hatten keinen Zweifel daran, dass der Ex-LKA-Beamte seine ehemalige Freundin bei einem Angriff im August 2020 schwer verletzt hat.