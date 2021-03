Das Landeskriminalamt hat am Mittwoch zwei Geschäftsräume und drei Wohnungen in Erfurt durchsucht. Die Kriminalisten zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität wurden von Beamten der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Der LKA-Einsatz am Mittwochmorgen in Erfurt. Bildrechte: MDR/Axel Hemmerling

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Erschleichens von Aufenthaltstiteln richten sich gegen eine Familie aus Armenien. Sie soll seit Jahrzehnten unter falscher Identität in Deutschland leben.

Die beiden Brüder betreiben in Erfurt eine Zimmervermietung und zwei Restaurants in der Altstadt. Sie werden vom LKA dem Umfeld der armenischen Mafia zugerechnet. Sie waren im Zusammenhang mit einer Schießerei 2014 und einem Überfall auf eine Gaststätte 2017 in den Ermittlungen des LKA aufgetaucht.