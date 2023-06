Auf der Weimarischen Straße in Erfurt ist am Donnerstagmorgen ein kurioser Unfall passiert. Auf Höhe der Eisenberger Straße schob ein Sattelzug ein querstehendes Auto etwa 200 Meter vor sich her.

Der Lkw schob das Auto quer über die große Kreuzung. Bildrechte: Landespolizeiinspektion Erfurt