Bildrechte: imago images / CHROMORANGE

Verkehr Unfall auf A4: Obsttransporter umgekippt - Teilweise Sperrung bei Erfurt

09. Oktober 2024, 07:39 Uhr

Auf der A4 bei Erfurt Richtung Frankfurt am Main ist am Dienstagabend ein Lebensmitteltransporter von der Fahrbahn abgekommen. Die Bergungsarbeiten samt Sperrung der rechten Fahrbahn werden am Mittwochmorgen fortgesetzt.