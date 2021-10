Auf der A4 bei Erfurt hat es am Montagvormittag einen Unfall mit einem Lkw gegeben. Laut Autobahnpolizei war kurz nach 9 Uhr zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West in Richtung Frankfurt am Main ein Lkw auf einen Schilderwagen aufgefahren und anschließend umgekippt. Ein nachfolgender Pkw fuhr in die Unfallstelle.