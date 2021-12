Am Montagabend ist die Thüringer Alternativ-Rockband "Malus" beim "Local Heroes"-Bundesfinale 2021 für Thüringen angetreten. Von den teilnehmenden Bands setzte sich nach Jury-Entscheid "Sinu" aus Rheinland-Pfalz durch. "Ein absolut verdienter Sieger", erklärten "Malus" nach der Preisverleihung. Das Niveau mancher Bands sei einfach großartig gewesen, gab die Erfurter Band neidlos zu.

Coronabedingt fand das Finale um den größten deutschen Non-Profit Newcomer-Preis im voraufgezeichneten Videostream (bis zum 18.12. abrufbar, Bezahlschranke) statt. "Malus" verfolgten das Event zusammen mit Fans im Kino von Duderstadt an der thüringisch-niedersächsischen Grenze. Die Thüringer präsentierten beim Bundesfinale den neuen Song "Burn", den die Jury in ihrem Urteil kritisierte. Die Musiker seien zu sehr auf ihr Instrument konzentriert gewesen und hätten keine richtige Außenwirkung gehabt, urteilte die Jury. Der Gesang hätte ferner abgemüht gewirkt. Positiv wurden von der Jury hingegen der sphärische Delay-Gitarren-Sound hervorgehoben.

"Malus" nahmen die Jury-Wertung sportlich auf. Die Kritik sei ehrlich gewesen und damit ein Wegweiser für die Band. Sie selbst habe ihren Auftritt nicht als perfekt empfunden. "Uns sind im Kino beim Zusehen ein paar Sachen aufgefallen, die wir live gar nicht bemerkt haben." Insgesamt sei der Contest aber eine große Bereicherung gewesen. "Wir nehmen eine ganze Menge Erfahrung mit, ein Video, das wir in den nächsten Tagen hochladen werden, und viele Connections", sagte Sänger Lars nach dem Event. Die Band will sich weiter verbessern und habe durch den Contest einen richtigen Motivationsschub bekommen.

Neben dem Hauptpreis vergab die Jury fünf weitere Sonderpreise. Als Band mit der besten Live-Permformance wurde die Band "Reiche Söhne" ausgezeichnet, die aus Wandersleben in Thüringen stammt. Da die Band inzwischen aber in Halle beheimatet ist, trat sie für Sachsen-Anhalt an.