So sieht der Prüfungsvorbereitungskurs Mathe an der VHS Erfurt gerade aus. Am Videofenster rechts oben spricht Christin Kettner. Bildrechte: MDR/VHS Erfurt

Marton Roos aus Erfurt hat etwas Bammel, sich noch im letzten Moment die Mathe-Note zu versauen. Er und sein Mitschüler Valentin Kaiser sind beide sehr gut in Mathe. Trotzdem verbringen sie ihre Osterferien im Prüfungsvorbereitungskurs von Christin Kettner an der Erfurter Volkshochschule. Martin Roos:

Die Jungs gehen in die 13. Klasse der Walter-Gropius-Schule. Über das Schuljahr verteilt waren sie zwölf Wochen zu Hause. Ihre Mathe-Lehrerin am Gymnasium versichert, dass die Schüler den gesamten Stoff "durchgebracht" haben, erzählt Valentin. Doch er vermutet, dass der Stoff nicht sicher sitzt. Valentin Kaiser sagt:

Inwieweit man das dann geübt hat und wie viel uns da weggefallen ist - ich glaube, es war noch mehr als bei unserem Vorgänger-Jahrgang. Also wir waren zwölf Wochen zu Hause, haben dann einmal in der Woche zwei Stunden Mathe gemacht. Dann waren wir vor Weihnachten wieder zu Hause - da ist schon sehr viel weggefallen. Da hilft auch eine vierte Stunde mehr für die Prüfung nichts.

So sieht es auch Kursleiterin Christin Kettner. Wer nicht weiß, was er wie rechnen muss, dem nützt auch mehr Zeit nicht viel. In ihrem Prüfungsvorbereitungskurs geht sie in einer Woche mit den Teilnehmern alles durch, was zur Matheprüfung sitzen muss. Dabei sind die Gruppen nicht groß.