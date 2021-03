Kein Allheilmittel gegen Corona Improvisierter Luftreiniger in Erfurt gescheitert

Um den Präsenz-Unterricht in Corona-Zeiten abzusichern, setzen viele Menschen Hoffnung in Luftreiniger. Es gibt Feldversuche überall im Land. Andere Geräte töten schädliche Organismen, indem sie die Luft an hellen UV-Strahlern vorbei führen. In Erfurt wird am Heinrich-Hertz-Gymnasium ein improvisiertes System getestet, das zumindest das Lüften ersetzen soll. Eine einheitliche Linie, wie in den Thüringer Schulen vorgegangen werden soll, gibt es bisher nicht.