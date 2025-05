Bildrechte: IMAGO / Daniel Scharinger

Gefahr für Tiere Erfurt erarbeitet Nachtfahrverbot für Mähroboter

06. Mai 2025, 03:02 Uhr

In Erfurt ist ein Nachtfahrverbot für Mähroboter in Arbeit. Die Stadt will damit Igel und andere kleine Tiere schützen, die von den Robotern verletzt und getötet werden können. Ein solches Verbot gibt es bereits in anderen Städten, etwa in Leipzig.