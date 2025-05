Das geplante Nachtfahrverbot für Mähroboter in Erfurt kommt noch in diesem Sommer. Er rechne mit Juni oder spätestens Juli, sagte Jörg Lummitsch, der Leiter des Umwelt- und Naturschutzamts. Die entsprechende Rechtsverordnung sei in Arbeit und werde im Amtsblatt veröffentlicht. Damit trete sie in Kraft.