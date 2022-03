Sie sind erkennbar an ihren charakteristischen glockenförmigen Blüten, die leicht überhängen und einen süßlichen Duft verströmen. Sie werden auch als Märzbecher, Frühlingsknotenblume oder als Großes Schneeglöckchen bezeichnet. Manchmal trifft man die Märzenbecher zur Blütezeit in heimischen Auenwäldern und Laubmischwäldern an. Dann bilden sie ein Meer aus weiß leuchtenden Blüten. Sie kommen allerdings sehr selten vor. Der Märzenbecher ist einer der ersten Pflanzen, welche im Frühjahr anfängt zu blühen und ist dadurch auch eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten.. Vom Aussterben bedroht, steht er schon seit 1948 unter Naturschutz.