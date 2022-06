Im Ausschuss wurden Ruge zwei Kaufverträge über den Verkauf von städtischen Immobilien an italienische Investoren vorgehalten. Ruge hatte als OB die Vollmacht für einen Anwalt, der die Stadt bei den Geschäften vertreten hatte, 1996 unterschrieben. Ruge sagte dazu, dass er sich an diese Vorgänge nicht erinnern könne.

Einer der an dem Geschäft beteiligten Italiener war einer der Beschuldigten im Mafia-Ermittlungsverfahren Fido, das von Bundeskriminalamt, Thüringer Landeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft Gera in Thüringen geführt wurde. Auch der italienische Gastronom, dessen Restaurant Rechnungen zu Wahlkampfveranstaltungen an die CDU gestellt hatte, war Beschuldigter in dem Verfahren.