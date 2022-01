Bis heute ein Rätsel Die italienische Mafia und die RAF-Waffe

Ermittler lösen den Fall nicht

Bis zum September 1997 laufen die Ermittlungen, dann stellt die Bundesanwaltschaft sie ein, das geht aus dem Einstellungsbeschluss hervor, der F.A.Z. und MDR vorliegt. Zwar hatte der inzwischen zu achteinhalb Jahren verurteilte spanische Drogenhändler dann doch eine Aussage zum Erwerb der Waffe gemacht.

So will er sie kurz vor seiner Festnahme im November 1995 in einem Duisburger Café von einem Italiener mit dem Namen "Franco" erworben haben. Aber das BKA hält diese Version für unglaubwürdig. In seinem Schlussbericht vom Herbst 1996 kommt das BKA zu dem Fazit, dass diese Waffe aus dem RAF-Raub möglicherweise ihren Weg auf den Schwarzmarkt gefunden habe, dort zu Molinari gelangt sei und der sie an den Spanier verkaufte.

Das BKA mutmaßt in seinem Fazit auch, dass der Waffenhändler eine Rolle gespielt haben könnte. So sei es möglich, dass bei dem Überfall gar nicht alle Waffen von der RAF geraubt wurden, sondern er selber welche abgezweigt und unter der Hand verkauft haben könnte. Belege dafür gibt es bis heute keine. Auf eine F.A.Z./MDR-Anfrage weist der heute in Mecklenburg-Vorpommern lebende Mann die Mutmaßungen von BKA und Bundesanwaltschaft vehement zurück.

Beschuldigter im FIDO-Verfahren

Für Molinari hatte das Waffengeschäft keine Folgen. Er wurde 1996 wegen Drogenbesitz zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Nachdem das Verfahren beendet ist, taucht er noch im selben Jahr in Erfurt auf. Hier beginnt seine neue Karriere als Restaurantbetreiber und schillernder Gastronom. Doch bereits mit seinem Zuzug nach Erfurt wird er auch für die Ermittler des Thüringer Landeskriminalamtes interessant. Sie erhalten von ihren Kollegen aus NRW und vom BKA die Informationen, dass er gute Kontakte zur 'Ndrangheta haben soll.

Die Hinweise verdichten sich soweit, dass 2000 durch die für Organisierte Kriminalität zuständige Staatsanwaltschaft Gera ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Der Verdacht: Die in den Restaurants investierten Millionen stammten aus Rauschgiftgeschäften der ´Ndrangheta. Erfurt war so zu einem Knotenpunkt im weltweiten Netzwerk der kalabrischen Mafia geworden. Molinari war einer acht Beschuldigten.

Elf der 24 von der RAF gestohlenen Waffen tauchten später wieder auf, 13 blieben verschwunden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

13 Waffen bleiben verschwunden

Doch die Operation FIDO scheiterte trotz aufwendiger Ermittlungen zwei Jahre später und wurde 2006 komplett eingestellt. Molinari agierte weiter als Gastronom und erweiterte seine Geschäfte auf andere Städte wie Weimar oder Leipzig, bis er vor einigen Jahren mit 72 stirbt.