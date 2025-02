In München war am Donnerstagvormittag ein 24-jähriger Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast. Wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einem Besuch am Tatort sagte, handelt es sich mutmaßlich um einen Anschlag. Laut Polizei ist der Tatverdächtige ein Asylbewerber aus Afghanistan. Er wurde festgenommen.