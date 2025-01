Aus Sorge um sein Fahrrad ist ein Mann in Erfurt mehrere Kilometer außen an einem Regionalzug mitgefahren. Laut Polizeiangaben hatte der 40-Jährige am Erfurter Hauptbahnhof sein Rad in den Zug gestellt, hatte dann aber noch eine Zigarette auf dem Bahnsteig geraucht. Er bemerkte die Abfahrt erst, als sich der Zug in Bewegung setzte und sprang kurzerhand auf.