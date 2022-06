Frisch gepflanzte Balkon-Blumen haben einen betrunkenen Mann in Erfurt ausrasten lassen. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 55-Jährige am Mittwoch so in Rage, dass er die 53-Jährige an den Füßen packte und vom Balkon warf. Da das Paar im Erdgeschoss lebt, verletzte sich die Frau nur leicht.