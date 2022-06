Frisch gepflanzte Balkon-Blumen haben einen betrunkenen Mann in Erfurt ausrasten lassen. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 55-Jährige am Mittwoch so in Rage, dass er seine 53 Jahre alte Lebensgefährtin an den Füßen packte und vom Balkon warf. Da das Paar im Erdgeschoss lebt, verletzte sich die Frau nur leicht.