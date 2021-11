Noch thront das weiße Federvieh auf der grünen Wiese am Ortsrand von Ermstedt bei Erfurt. Doch das Gänseglück kann schon in dieser Woche zu Ende sein; wie bei allen Geflügelproduzenten steigt auch bei "Geflügel Schmidt" seit Anfang November die Nachfrage nach Gänsen. "Es werden immer mehr vorbestellt", berichtet Geschäftsführer Mario Schmidt.

Zwischen Martini und Weihnachten werden 90 Prozent aller Gänse gebraten

Martini sei zugleich der Start in die Gänsebraten-Saison. Zwischen Martini und Weihnachten werden 90 Prozent aller Gänse gebraten, so Schmidt. Die Tradition der Martinsgans sei erst in den vergangenen zehn bis 15 Jahren von Bayern und Baden-Württemberg nach Mittelthüringen gekommen. Zunehmend holen sich junge Familien die Tiere für ein gemeinsames Essen mit Freunden. Auch Firmen kaufen Gänse für ihre Beschäftigten. Auf die steigende Nachfrage reagiert Schmidt, indem er mehr Jungtiere im Frühjahr anschafft.

Brian Schmalisch von "Geflügel Schmidt" betreut Kunden am Telefon und später bei der Abholung. Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Claudia Götze

Laut Verband der Deutschen Geflügelwirtschaft wird der allergrößte Teil des Gänsefleisches im November und Dezember gekauft. Noch vor den traditionellen Weihnachtsgänsen werden inzwischen immer häufiger Martinsgänse bestellt.

Drei von fünf Gänsen werden im Dezember geschlachtet

Laut Statistik gab es 2020 in Thüringen 87 Gänsebetriebe mit 6.400 Tieren; sie bieten bereits im November frisches Gänsefleisch an. Auch wenn immer mehr Gänse zu Martini verspeist werden, bleiben sie zu Weihnachten die Favoriten: Drei von fünf Gänsen werden erst im Dezember geschlachtet. Bundesweit sind das 2.923 Tonnen; statistische Angaben für Thüringen gibt es nicht.

Zu Martini wird für das Weihnachtsfest geübt. Mario Schmidt von "Geflügel Schmidt"

"Zu Martini wird für das Weihnachtsfest geübt", ist Mario Schmidt überzeugt. Inzwischen holten sich auch viele Familien im Frühjahr eine junge Gans, um sie selbst zu füttern. Das Schlachten überlassen sie dann auch den Profis. In Erfurt-Ermstedt gibt es jede Woche Schlachttermine, die fast immer ausgebucht sind. "Viele Großeltern haben das noch selbst gemacht; die Kinder und Enkel kommen zu uns."

Wie in einem Callcenter: Im November steigt die Nachfrage nach Gänsen sprunghaft an. Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Claudia Götze

Bei Steffi Hartwig auf dem Landkulturhof "Glücksbringer" in Remda-Teichel im Kreis Saalfeld-Rudolstadt werden aktuell 300 Gänse gemästet. Fast alle werden kurz vor Weihnachten geschlachtet - einige wenige nur fürs Martinsfest. Auch in Hohenbergen im Unstrut-Hainich-Kreis oder in Kreuzebra im Eichsfeld gibt es Martinsgänse auf Vorbestellung; vor allem Stammkunden melden sich bei den Produzenten, auch auf Wochenmärkten.

Die meisten Gänse kommen aus Polen oder Ungarn