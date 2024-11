Bildrechte: picture alliance/dpa | Bodo Schackow

Domplatz Zu viel Riesenrad und Imbissbuden? Kritik am Erfurter Martinsfest hält an

Hauptinhalt

12. November 2024, 10:46 Uhr

Nach dem Martinsfest am Sonntagabend auf dem Erfurter Domplatz gibt es weiterhin Kritik an der Umsetzung. Ein leuchtendes Riesenrad während des ökumenischen Gottesdienstes sei völlig fehl am Platz, heißt es zum Beispiel aus dem Kulturausschuss der Stadt.