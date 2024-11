In Thüringen haben zahlreiche Christen das Martinsfest gefeiert. Auf dem Erfurter Domplatz waren am Abend Tausende Kinder mit Laternen unterwegs. Nach Angaben der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) sollte mit einer ökumenischen Feier auf dem Domplatz an Martin Luther und den Heiligen Martin als Stadtpatron erinnert werden.