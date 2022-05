Die Mauer hinter dem Einkaufszentrum Vilnius-Passage im Erfurter Norden muss zurückgebaut werden. Wie ein Sprecher des Landgerichtes Erfurt am Dienstag mitteilte, hat ein Richter bereits am vergangenen Mittwoch dazu eine einstweilige Verfügung erlassen.

Danach muss die rückwärtige Zufahrt zu den Geschäften in der Einkaufspassage wieder hergestellt werden. Ob die Verfügung bereits bei dem Verantwortlichen des Mauerbaus zugestellt wurde, ist unklar. Laut Gericht ist dafür der Antragsteller zuständig - in diesem Fall die Betreibergesellschaft des Einkaufszentrums mit Sitz in Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Bis Dienstagnachmittag war noch nicht damit begonnen worden, die Betonsteine zu demontieren. Allerdings hatten "Mauerspechte" wie beim historischen Vorbild in Berlin begonnen, Stücke aus den Steinen zu brechen.